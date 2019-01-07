В Бельгии начали судить террориста, расстрелявшего Еврейский музей
В Брюсселе начался судебный процесс над террористом Мехди Неммушем, который в 2014 году совершил атаку на Еврейский музей, жертвами которой стали четыре человека, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как сообщает бельгийский портал VRT News, француз алжирского происхождения предстал перед судом 7 января. Его подозревают в причастности к террористической группировке "Исламское государство", флаг которой обнаружили в его машине при задержании вместе с оружием и видеокамерой с записью теракта.
Глава бельгийского подразделения по оценке террористической угрозы OCAD Пал Ван Тихольт назвал привлечение Неммуша к ответственности и раскрытие его террористической ячейки результатом многолетних совместных усилий спецслужб Бельгии и Франции.
Он отмечает важность начала суда над террористом, поскольку совершенная им атака стала лишь первым из череды действий франко-бельгийской ячейки ИГ, включая террористические атаки в Париже, а также в Брюсселе, Льеже и Вервье.
Ван Тихольт утверждает, что радикальными идеями джихада Неммуш проникся во время тюремного заключения, после которого он отправился на обучение в Сирию, вернувшись из которой он и совершил теракт.
Напомним, что Неммуш был задержан в мае 2014 года во время попытки сбежатьиз Брюсселя во французский Марсель после атаки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!