В Бельгии начали судить террориста, расстрелявшего Еврейский музей

В Брюсселе начался судебный процесс над террористом Мехди Неммушем, который в 2014 году совершил атаку на Еврейский музей, жертвами которой стали четыре человека, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает бельгийский портал VRT News, француз алжирского происхождения предстал перед судом 7 января. Его подозревают в причастности к террористической группировке "Исламское государство", флаг которой обнаружили в его машине при задержании вместе с оружием и видеокамерой с записью теракта.

Глава бельгийского подразделения по оценке террористической угрозы OCAD Пал Ван Тихольт назвал привлечение Неммуша к ответственности и раскрытие его террористической ячейки результатом многолетних совместных усилий спецслужб Бельгии и Франции.

Он отмечает важность начала суда над террористом, поскольку совершенная им атака стала лишь первым из череды действий франко-бельгийской ячейки ИГ, включая террористические атаки в Париже, а также в Брюсселе, Льеже и Вервье.

Ван Тихольт утверждает, что радикальными идеями джихада Неммуш проникся во время тюремного заключения, после которого он отправился на обучение в Сирию, вернувшись из которой он и совершил теракт.

Напомним, что Неммуш был задержан в мае 2014 года во время попытки сбежатьиз Брюсселя во французский Марсель после атаки.