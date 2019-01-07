Вице-премьер Италии выразил поддержку протестам "желтых жилетов" во Франции

Вице-премьер, министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо выразил поддержку протестному движению "желтых жилетов" во Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Желтые жилеты, не сдавайтесь. Из Италии мы следим за вашей борьбой с первого дня вашего появления. Мы знаем, что питает ваш дух и почему вы решили выйти на улицы, чтобы заставить вас услышать", - написал он в понедельник на официальной странице в интернете правящего "Движения "5 звезд", политическим лидером которого он является.

"Движение "5 звезд" готово дать вам свою поддержку в случае необходимости", - добавил он. Ранее представители итальянской партии утверждали, что их приход к власти позволил избежать подобного уличного протестного движения в Италии.

При этом лидер коалиционной правящей партии "Лига" Маттео Сальвини отметил, что разделяет право людей протестовать против тех, кто ими управляет, но "жестко и решительно осуждает любое насилие".

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. В стране прошли уже восемь (в том числе уже в этом году) общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе и в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.