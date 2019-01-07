В Австрии из-за снегопадов погибли туристы

7 января 2019 20:42

В Австрии три лыжника погибли, а четверо пропали без вести после того, как сильный снегопад погрузил большую часть страны в хаос, сообщает France24.

Два немецких лыжника погибли в результате схода лавин в западном регионе Форарльберга, а лыжник из Словении погиб в районе Зальцбурга, сообщили спасательные службы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Четыре туриста на снегоступах числятся пропавшими без вести в Зальцбургском регионе.
С середины прошлой недели в центре и на севере Австрии выпало до 1,5 метров снега, а в горах вокруг Зальцбурга - до трех метров снега.
 
Около 2000 человек, включая туристов, оказались отрезанными от мира в деревнях долины Зельцталь в Штирии.
 
В районе горного хребта Хохкар в Нижней Австрии горнолыжные курорты закрылись до дальнейшего уведомления. И жителям, и туристам было предложено покинуть территорию.
 
В ближайшие дни снегопады продолжатся.
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