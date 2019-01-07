В Австрии из-за снегопадов погибли туристы

В Австрии три лыжника погибли, а четверо пропали без вести после того, как сильный снегопад погрузил большую часть страны в хаос, сообщает France24.

Два немецких лыжника погибли в результате схода лавин в западном регионе Форарльберга, а лыжник из Словении погиб в районе Зальцбурга, сообщили спасательные службы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Четыре туриста на снегоступах числятся пропавшими без вести в Зальцбургском регионе.