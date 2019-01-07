Анастасия Волочкова решила эмигрировать из России

7 января 2019 21:54

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах и сообщила, что собирается остаться там жить, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, артистка призналась, что уже ищет для своей дочери Арианды местную школу.
"Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах... И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости", - написала Волочкова.

По ее словам, Мальдивы - ее любимое место на Земле, и она не может ему "изменять".

Анастасия Волочкова - заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом театре. С 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.
 

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