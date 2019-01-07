Трамп посетит границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп посетит на этой неделе границу США и Мексики на фоне бюджетного кризиса вокруг финансирования пограничной безопасности, сообщила пресс-секретарь президента Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп в четверг посетит южную границу, чтобы встретиться с теми, кто работает на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - сообщила Сандерс в Twitter.



Примерно четверть федеральных учреждений США сократили работу с 22 декабря из-за отсутствия утвержденного финансирования. Камнем преткновения остается требование Трампа выделить дополнительные 5,6 миллиарда долларов на охрану границы и строительство заграждений на ней. Демократы, которые получили контроль в палате представителей, не согласны с этими требованиями.

