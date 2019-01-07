Самые красивые наряды на "Золотом глобусе 2019" - ФОТО

Премия "Золотой глобус 2019", которая прошла в Лос-Анджелесе с 6 на 7 января собрала под одной крышей сотни знаменитостей, покоривших красную дорожку премии своими яркими нарядами. Лучшие из них мы выделили в нашей подборке. Как обычно, звездные красотки выбрали платья от самых именитых дизайнеров.

Звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" Рэйчел Броснахан подарила гостям солнечное настроение, надев элегантное желтое платье в пол на тонких бретельках.

Леди Гага надела пышное нежно-голубое платье от Valentino. В качестве украшений певица выбрала набор от Тиффани, который включает в себя 300 бриллиантов - в комплекте с 20-каратным грушевидным камнем в центре.

Не прогадала с нарядом и знаменитая актриса Николь Кидман - звезда нарядилась в платье Michael Kors.

Ирина Шейк в платье Versace блистала на красной дорожке с мужем Брэдли Купером.

Своей элегантностью удивила всех актриса Эми Адамс в платье Calvin Klein.

Холли Берри облачилась в полупрозрачное платье бордового цвета, которое выгодно подчеркнуло ее шикарную подтянутую фигуру.

Удивительно нежный образ продемонстрировала актриса Лесли Бибб.

Оригинальный наряд показала актриса Айла Фишер.