Глава МВД Франции пообещал жесткие меры на агрессию манифестантов

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер осудил участившиеся среди манифестантов призывы к насилию по отношению к стражам порядка и анонсировал ужесточение мер в отношении агрессивно настроенных участников движения "желтых жилетов". Об этом он заявил в понедельник, выступая с обращением к сотрудникам полиции и спасателям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Призывы к насилию становятся повседневным явлением, но, что хуже, они являются предметом гордости [для тех, кто их делает]", - сказал министр, чьи слова транслировал телеканал BFM. "Ультранасилию мы противопоставим ультражесткость", - подчеркнул он.

"Я предложу президенту, премьер-министру организовать дебаты по закону о планировании, который зафиксирует долгосрочное видение нашей политики внутренней безопасности", - заявил он.

Вечером в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен выступить в эфире телеканала TF1 по данной теме. Он пообещал анонсировать новые меры по обеспечению порядка во время акций протеста.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что принятых мер по борьбе с бедностью недостаточно. В стране прошли уже восемь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.