США уничтожили шесть боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

Авиаудар США уничтожил шестерых боевиков в Сомали, сообщило Африканское командование американских вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Удар был нанесен в воскресенье в провинции Нижняя Шабелле на юго-востоке страны. Кроме того, был уничтожен один автомобиль.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции. США также наносят регулярные удары по боевикам группировки.

