Трамп выступит с обращением к народу
Президент США Дональд Трамп объявил, что выступит во вторник с обращением к нации по кризису вокруг безопасности южной границы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что поскольку конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить в стране режим чрезвычайного положения и "очень быстро" собственной властью построить стену на границе с Мексикой.
"Рад сообщить, что выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе во вторник в 21 час по времени Восточного побережья США (5 утра среды мск)", - написал Трамп в Twitter.
Обеспечение безопасности южной границы США было одной из предвыборных обещаний Трампа: президент намерен защитить границу от нелегальной иммиграции стеной, однако вопрос ее финансирования остается открытым. Трамп требует выделить дополнительные 5,6 миллиарда долларов на охрану границы и строительство заграждений на ней. Демократы, которые получили контроль в палате представителей, не согласны с этими требованиями. В результате с 22 декабря примерно четверть федеральных учреждений США сократили работу из-за отсутствия утвержденного финансирования.
Помпео о смене тактики в борьбе с "ИГ" и Ираном
Дочь Дика Чейни ответила на его сравнение с сатаной
США уничтожили шесть боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали
Глава МВД Франции пообещал жесткие меры на агрессию манифестантов
Самые красивые наряды на "Золотом глобусе 2019" - ФОТО
В Европе выпустят новые 100 и 200 евро - ФОТО
Помпео о смене тактики в борьбе с "ИГ" и Ираном
Дочь Дика Чейни ответила на его сравнение с сатаной
Трамп выступит с обращением к народу
США уничтожили шесть боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали
Самые красивые наряды на "Золотом глобусе 2019" - ФОТО
В Европе выпустят новые 100 и 200 евро - ФОТО
Трамп посетит границу с Мексикой
"Карабахский клан" готовит ответный удар Пашиняну
Анастасия Волочкова решила эмигрировать из России
Фантазии армянства, не сбывшиеся в 2018 году
Из-за забастовки в Германии отменили авиарейсы
В Армении команду Пашиняна обвинили в дебилизме
Президент Всемирного банка уходит в отставку
-
7 Янв. 07:30 8 953
-
7 Янв. 12:05 8 716
-
7 Янв. 09:41 6 725
-
7 Янв. 18:05 4 275
-
7 Янв. 09:50 4 192