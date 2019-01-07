Трамп выступит с обращением к народу

Президент США Дональд Трамп объявил, что выступит во вторник с обращением к нации по кризису вокруг безопасности южной границы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что поскольку конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить в стране режим чрезвычайного положения и "очень быстро" собственной властью построить стену на границе с Мексикой.



"Рад сообщить, что выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе во вторник в 21 час по времени Восточного побережья США (5 утра среды мск)", - написал Трамп в Twitter.

Обеспечение безопасности южной границы США было одной из предвыборных обещаний Трампа: президент намерен защитить границу от нелегальной иммиграции стеной, однако вопрос ее финансирования остается открытым. Трамп требует выделить дополнительные 5,6 миллиарда долларов на охрану границы и строительство заграждений на ней. Демократы, которые получили контроль в палате представителей, не согласны с этими требованиями. В результате с 22 декабря примерно четверть федеральных учреждений США сократили работу из-за отсутствия утвержденного финансирования.

