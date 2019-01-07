Дочь Дика Чейни ответила на его сравнение с сатаной
7 января 2019 23:28 123
Член конгресса США от республиканской партии Лиз Чейни ответила на сравнение ее отца Дика с сатаной. Об этом сообщает TIME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Такое сравнение сделал актер Кристиан Бэйл на вручении премии "Золотой глобус". Он сыграл роль Чейни в фильме "Власть" и поблагодарил "сатану" за то, что тот "вдохновил его".
"Сатана, вероятно, вдохновил его на это", - написала Лиз Чейни, опубликовав ссылку на материал о том, что Бэйла обвинили в непристойном поведении его мать и сестра. В 2008 году они заявляли, что артист угрожал им физическим насилием.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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