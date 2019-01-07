Помпео о смене тактики в борьбе с "ИГ" и Ираном
Вывод войск США из Сирии означает, что Вашингтон меняет тактику в борьбе против террористической группировки "Исламское государство", а также в противодействии Ирану. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу CNBC, опубликованном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Было много шума по поводу вывода войск из Сирии", - констатировал глава американской дипломатии. Как он пояснил, во время предстоящей поездки по странам Ближнего Востока он заверит союзников и партнеров в том, что стратегия США не изменилась. "Нет никаких изменений в том, что касается нашего настроя на нанесение поражения халифату или ИГ по всему миру, не изменилась наша стратегия в противодействии Ирану", - отметил он. Как добавил Помпео, США "по-прежнему нацелены на то, чтобы положить конец враждебному влиянию" Ирана.
"Речь идет о смене тактики - мы выводим 2 тыс. военных - но цели, которые мы преследовали в течение 24 месяцев работы действующей администрации, остались в полной мере прежними", - отметил госсекретарь. Как он пояснил, США, в частности, "продолжат укреплять союзы" в регионе для выполнения указанных целей.
Ранее внешнеполитическое ведомство распространило информацию о том, что Помпео в ходе ближневосточного турне с 8 по 15 января посетит Бахрейн, Египет, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Глава американской дипломатии планирует обсудить как вопросы двусторонних отношений с перечисленными государствами, так и региональную повестку дня и борьбу с терроризмом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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