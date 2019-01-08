Власти Франции готовят закон против агрессивных участников манифестаций

Новый закон, который готовит правительство Франции, существенно ужесточит наказание для участников беспорядков во время манифестаций вплоть до персональной материальной ответственности. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство выступает за то, чтобы наш закон был дополнен, были приняты новые, которые не выполняют обязательств о подаче заявки [на проведение манифестаций], которые участвуют в необъявленных протестах и приходят на них в капюшонах и с закрытыми лицами, - пояснил премьер. - Необходимо увеличить их гражданскую ответственность. Вплоть до того, что должны будут платить погромщики, а не налогоплательщики".