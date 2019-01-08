Власти Франции готовят закон против агрессивных участников манифестаций
8 января 2019 07:00 138
Новый закон, который готовит правительство Франции, существенно ужесточит наказание для участников беспорядков во время манифестаций вплоть до персональной материальной ответственности. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Правительство выступает за то, чтобы наш закон был дополнен, были приняты новые, которые не выполняют обязательств о подаче заявки [на проведение манифестаций], которые участвуют в необъявленных протестах и приходят на них в капюшонах и с закрытыми лицами, - пояснил премьер. - Необходимо увеличить их гражданскую ответственность. Вплоть до того, что должны будут платить погромщики, а не налогоплательщики".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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