Экс-глава Nissan в суде отверг обвинения

8 января 2019 08:15

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон назвал выдвинутые против него Токийской прокуратурой обвинения в финансовых махинациях ложными, передает японское агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также заявил, что его нахождение под арестом несправедливо.

"Я был ложно обвинен, мой арест является несправедливым. Я не причинил Nissan никакого ущерба", - сказал Гон.

Сторона обвинения объяснила долгий арест Гона опасениями из-за возможного побега экс-главы Nissan.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az