Экс-глава Nissan в суде отверг обвинения
8 января 2019 08:15 132
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон назвал выдвинутые против него Токийской прокуратурой обвинения в финансовых махинациях ложными, передает японское агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он также заявил, что его нахождение под арестом несправедливо.
"Я был ложно обвинен, мой арест является несправедливым. Я не причинил Nissan никакого ущерба", - сказал Гон.
Сторона обвинения объяснила долгий арест Гона опасениями из-за возможного побега экс-главы Nissan.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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