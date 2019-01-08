Умерла звезда «Криминального чтива»
8 января 2019 08:17 264
Американский киноактер Роберт Рут умер на 83 году жизни. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Монти Рута, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам сына актера, Рут скончался 29 декабря от осложнений после пневмонии.
У актера остались его дети Монти, Адам и Риган, внуки Эшли и Бриджит и бывшая жена Энн.
Роберт Рут снялся в фильмах режиссера Квентина Тарантино"Бешеные псы" (1992) и "Криминальное чтиво" (1994), а также в комедийном сериале "Все любят Раймонда" (1996-2005).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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