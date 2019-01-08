Водитель Uber из США признался в убийстве шестерых человек
8 января 2019 08:18 154
В американском штате Мичиган водитель Uber Джейсон Далтон признался в убийстве шестерых человек, совершенных им во время поездок, а также в покушениях на убийство, передает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, Далтон признал вину спустя три года после инцидента со стрельбой в городе Каламазу в Мичигане. Причины спонтанного нападения на людей во время заседания суда он не назвал.
"Да, я уже давно этого хотел (признаться. - "ГазетаRu")", - сказал Далтон.
По имеющимся данным, водитель выстрелил в восемь человек, шесть из них скончались. В день задержания мужчина сказал полицейским, что на преступление его подтолкнула "фигура дьявола" в логотипе приложения Uber, которая якобы управляла его действиями.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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