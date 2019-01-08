Amazon стала самой дорогой компанией в мире
8 января 2019 08:33 143
Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что Amazon возглавила список в понедельник, 7 января, благодаря росту стоимости акций компании на 3%.
Как отмечается, общая стоимость компании составила $797 млрд, в то время как ее акции торговались по $1629,51.
Между тем акции Microsoft подорожали менее чем на 1% и достигли $102,06, стоимость компании оценивается в $784 млрд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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