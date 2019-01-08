Трамп и Макрон обсудили планы вывода войск США из Сирии
8 января 2019 09:00 56
Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил планы вывода войск США из Сирии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщает агентство Reuters.
"Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, подтвердив общую приверженность уничтожению террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ"), а также планы по решительному, целенаправленному и скоординированному выводу войск США из Сирии", - говорится в заявлении Белого дома.
Согласно его информации, собеседники также подчеркнули, что "любое новое использование химического оружия в Сирии является недопустимым".
Макрон 23 декабря заявил, что сожалеет о принятом Трампом решении вывести американские войска из Сирии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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