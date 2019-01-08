В небе над Новой Зеландией пролетел загадочный объект - ВИДЕО

Жители Новой Зеландии стали свидетелями полета загадочного светящегося объекта, соответствующие фото и видео размещены в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Огненный шар был замечен в небе над полуостровом Коромандель на севере страны вечером 5 января.



На кадрах можно увидеть, как в небе на большой скорости пролетает светящийся объект, напоминающий комету, который оставляет за собой длинный след. На фотографиях, которые сделали очевидцы, также заметно, что небесное тело сгорает в плотных слоях атмосферы, постепенно разваливаясь на части.

При этом некоторые пользователи выдвинули версию, что это мог быть обломок метеорита или часть космического спутника.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:

