Путин раскрыл свое воинское звание - ВИДЕО

8 января 2019 10:02

Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии. Об этом он рассказал во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Видеозапись опубликовал в Twitter спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией", - пояснил глава государства в разговоре с почетным строителем России Владимиром Бендетом.

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Putin hərbi rütbəsini açıqladı

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