В Турции продолжают отменять морские рейсы
8 января 2019 10:00 141
В связи с сильным снегопадом, который продолжается уже второй день, в Стамбуле вновь отменены морские рейсы.
Об этом во вторник пишет Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции, передает Day.Az.
В сообщении отмечается, что морские рейсы также отменены в провинции Бурса.
Отметим, что накануне в Стамбуле и в провинции Бурса также были отменены морские рейсы.
Напомним, что накануне из-за сильного снегопада в Стамбуле также был отменен ряд авиарейсов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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