Федерер вспомнил погибшего тренера и заплакал - ВИДЕО

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заплакал, когда рассказывал о погибшем в 2002 году тренере Питере Картере. Вырезка из интервью со спортсменом опубликована в Twitter-аккаунте CNN Sport.

Спортсмен вспомнил, что познакомился с Картером на турнире в швейцарском Базеле. Он также выразил надежду на то, что тренировавший его специалист гордился бы его достижениями. "Думаю, его смерть стала некоторым звонком для меня, после которого я начал работать упорнее", - рассказал Федерер, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Картер погиб в 2002 году в результате автомобильной аварии.

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