Нефтяной танкер взорвался и загорелся у берегов Гонконга - ВИДЕО
8 января 2019 11:23 192
У берегов гонконгского острова Ламма взорвался и загорелся танкер с нефтью. ЧП произошло рано утром 8 января, сообщает South China Morning Post.
Судя по кадрам с места происшествия, которые публикуют местные СМИ, судно оказалось серьезно разрушено, но пока продолжает оставаться на плаву, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
По информации гонконгской полиции, на борту в момент ЧП находился 21 человек - часть из них взрывом выбросило в воду, остальные прыгнули сами, спасаясь от пожара.
На данную минуту подтверждена гибель одного человека. Причина взрыва пока не установлена.
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