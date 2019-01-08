В Испании аферист почти 20 лет притворялся священником
Власти Испании предписали покинуть страну гражданину Колумбии Мигелю Анхелю Ибарре, который более 18 лет прикидывался католическим священником, проводя таинства и религиозные служения, не имея для того полномочий, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как сообщает BBC, афериста разоблачили после того, как в правоохранительные органы у него на родине поступила жалоба на то, что он мог подделать свои документы о присвоении сана священника.
Представители церкви провели "тщательное расследование", в результате которого выяснилось, что Ибарра никогда не был рукоположен, и теперь ему приказали покинуть Испанию, в которую он приехал в октябре 2017 года.
В то же время в церкви предупредили, что церемонии крещения и венчания, которые проводились под его руководством, будут признаны действительны, однако причастия и исповеди - нет.
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