В Испании аферист почти 20 лет притворялся священником

Власти Испании предписали покинуть страну гражданину Колумбии Мигелю Анхелю Ибарре, который более 18 лет прикидывался католическим священником, проводя таинства и религиозные служения, не имея для того полномочий, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает BBC, афериста разоблачили после того, как в правоохранительные органы у него на родине поступила жалоба на то, что он мог подделать свои документы о присвоении сана священника.

Представители церкви провели "тщательное расследование", в результате которого выяснилось, что Ибарра никогда не был рукоположен, и теперь ему приказали покинуть Испанию, в которую он приехал в октябре 2017 года.

В то же время в церкви предупредили, что церемонии крещения и венчания, которые проводились под его руководством, будут признаны действительны, однако причастия и исповеди - нет.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook