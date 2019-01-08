Женщина попала под мусоровоз во время молитвы и выжила - ВИДЕО

В городе Сурате, расположенном на северо-западе Индии, мусоровоз сбил 50-летнюю женщину. Инцидент произошел 6 января, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Автомобиль дал задний ход и не заметил местную жительницу, которая остановилась посреди дороги, чтобы снять обувь перед входом в храм, посвященный Саи Бабе, и принялась молиться.

На кадрах видно, как машина врезается в женщину, после чего она падает под грузовик.

Колеса мусоровоза оказались высокими и водитель, не заметив аварии, проехал над религиозной женщиной на глазах у обескураженных очевидцев.

Дама серьезно не пострадала, она отделалась лишь незначительными ушибами. Она уверена, что от неминуемой гибели ее спасла молитва.

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