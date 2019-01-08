Экс-глава Nissan назвал подозрения в свой адрес необоснованными

Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон на судебном заседании в Токио во вторник заявил, что подозрения в его адрес "лишены основания". Об этом сообщает агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Подозрения, которые были мне предъявлены, лишены оснований. Я не причинял вреда Nissan. Двадцать лет своей жизни я положил на то, чтобы восстановить Nissan. Я невиновен, а продление содержания под стражей несправедливо. От всего сердца я испытываю любовь и благодарность к Nissan, изо всех сил старался восстановить его положение", - сказал Гон. Экс-глава Nissan отверг данные, что не полностью указывал свои доходы от компании. Гон сказал, что "обвинения прокуратуры ошибочны, нарушений законодательства не было".

Экс-руководитель автоконцерна впервые выступил на заседании суда в Токио после того, как было удовлетворено требование адвокатов Гона к прокурорам раскрыть причины продления срока пребывания под стражей их подопечного до 11 января. Его появление на публике стало первым после ареста.

Карлос Гон и его "правая рука" в концерне Грег Келли были арестованы 19 ноября по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.



В конце декабря ожидалось, что его могут отпустить под залог, однако прокуратура провела повторный арест - широко распространенную в Японии практику. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (16,5 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна 1,6 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов). Гон в суде заявил, что сумму перевели бизнесмену легально, "за урегулирование конфликта".

Прокуратура 31 декабря продлила экс-главе автоконцерна срок пребывания под стражей до 11 января. В то же время 25 декабря под залог был освобожден Грег Келли. Суд заслушал объяснения прокуратуры о причинах продления и пришел к выводу, что "продление содержания под стражей было вызвано опасениями сокрытия улик, а также бегства подозреваемого, у которого есть места для проживания за границей".

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