Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев

Актер и режиссер Юрий Кушнерев умер в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Прощание с артистом состоится 10 января в Ритуальном зале ЦКБ.

Юрий Кушнерев окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров в 1972 году. Начинал карьеру в кино в 1968 году как ассистент режиссера и второй режиссер. В дальнейшем работал на киностудии "Мосфильм".

Кушнерев снялся в таких фильмах, как "Осенний марафон" и "Паспорт". Стал вторым режиссером фильма "Мимино", а также был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелия.

