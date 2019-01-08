Путин вернулся к расплакавшейся девочке, чтобы ее успокоить - ВИДЕО

Российский президент Владимир Путин во время визита в Петербург специально вышел из автомобиля, чтобы сделать фото с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать снимок с главой государства, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Видео момента публикует "Звезда". Инцидент случился в момент, когда Путин выходил из Петропавловского собора. Уже сев в авто, президент РФ заметил, что девочка расстроилась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним. Тогда российский лидер решил вернуться.

"Чего ты заплакала?" - спросил девочку президент России и в течение нескольких секунд позировал, чтобы снимок получился наверняка.

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