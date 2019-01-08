ООН ищет страну, которая приютит девушку, бежавшую из Саудовской Аравии

ООН в ближайшие дни найдет страну, которая даст убежище находящейся в Таиланде 18-летней девушке из Саудовской Аравии, бежавшей от своей семьи из-за попытки выдать замуж против ее воли. Об этом сообщает интернет-версия газеты "Кхао Сот", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник днем сотрудники аппарата бангкокского представительства Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев вывели девушку, прожившую почти четыре дня в транзитной зоне, из здания аэропорта. У нее есть пятидневное разрешение таиландских властей на временное нахождение в стране. В течение пяти дней сотрудники ООН должны найти страну, которая будет готова предоставить беглянке постоянное убежище, сообщает издание.

Возвращение домой - это смерть

Жительница Саудовской Аравии Рахаф Альканун 18-ти лет прибыла в Бангкок в прошлую субботу как транзитный пассажир по пути в Австралию. В транзитном зале аэропорта Суваннапхум в Бангкоке у нее отобрали паспорт сотрудники посольства Саудовской Аравии, предупрежденные отцом девушки. Ей было предложено вернуться на родину первым же рейсом, однако девушка бежала от дипломатов и с субботы по утро вторника оставалась в транзитной зоне аэропорта.

Альканун выложила в субботу в социальные сети рассказ о своем бегстве и его причинах, после чего ее судьбой заинтересовались правозащитники. Женщина сообщила в своем посте, что на родине ее ждет тюрьма, а после освобождения - смерть от рук родственников за оскорбление чести семьи.

Хотя в Таиланде работает региональная структура Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сам Таиланд не дает убежища иностранным гражданам. Каждый иностранец, оказавшийся в стране без паспорта, по закону рассматривается как нарушитель визового режима и подлежит депортации. Депортация молодой женщины должна была состояться в понедельник.

Вмешательство правозащитников и ООН

В понедельник утром к властям Таиланда с заявлением обратился Фил Робертсон, региональный представитель Human Rights Watch - международной правозащитной организации с центром в Нью-Йорке.

"Власти Таиланда должны немедленно приостановить депортацию женщины из Саудовской Аравии, которая заявляет, что бежала от домашнего насилия, и боится за свою безопасность в случае насильственного возвращения на родину", - говорится в заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Вопреки обычной практике в понедельник депортация не состоялась. Вместо этого иммиграционная полиция начала переговоры с посольством Саудовской Аравии. Представители посольства заявили, что отец девушки готов прибыть в Бангкок, чтобы лично увезти дочь домой.

Во вторник утром, как сообщает "Кхао Сот", сотрудники иммиграционной полиции попытались осуществить депортацию, однако 18-летняя девушка забаррикадировалась в номере гостиницы в транзитной зоне.



Через некоторое время в аэропорт прибыл начальник управления иммиграционной полиции Таиланда, генерал-лейтенант полиции Хакпхан и провел с девушкой переговоры, после чего сделал заявление. "Мы не можем отправлять человека на смерть. В такой ситуации мы не можем отправить ее на родину против ее воли", - сказал начальник иммиграционной полиции.

Вскоре после его заявления в аэропорт прибыли сотрудники ООН и вывели беглянку из здания аэропорта. "ООН предоставит гражданке Саудовской Аравии временное убежище и место временного проживания в Бангкоке. Мы, со своей стороны, поможем обеспечить ее охрану в эти пять дней", - сказал журналистам генерал.

"Если ее отец действительно приедет в Бангкок, то мы сначала спросим ее, захочет ли она с ним встречаться", - добавил Хакпхан, слова которого цитирует газета "Кхао Сот".

Деликатные отношения и голубой алмаз

Действия таиландских властей, разрешивших саудовской беглянке пятидневное пребывание в стране под ответственность ООН, нетипичны для подобных случаев, пишет "Кхао Сот", особенно когда речь идет о стране, с которой у Таиланда очень "деликатные" отношения.

Уровень дипломатических отношений между Таиландом и Саудовской Аравией был понижен до уровня временных поверенных в делах в 1989 году после того, как в Таиланде были убиты два дипломата из посольства Саудовской Аравии и саудовский бизнесмен, друг королевской семьи.

Убитые расследовали в Бангкоке кражу тайским гастарбайтером драгоценностей из саудовского королевского дворца, в том числе крупного голубого алмаза. Убийства до сих пор не раскрыты.

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