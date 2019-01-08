В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей. Об этом сообщает издание Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков. Атака коснулась всех партий Бундестага, за исключением "Альтернативы для Германии" (АдГ). Таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что были частично опубликованы письма с личных аккаунтов электронной почты, номера телефонов, а также личные адреса. По данным ведомства по кибербезопасности, атака затронула в основном личные аккаунты политиков.



Как пишет журнал, по подозрению в хакерской атаке задержан двадцатилетний мужчина из региона Средний Гессен. Отмечается, что он живет с родителями.

Ранее сообщалось, что сотрудники федерального ведомства уголовной полиции ФРГ провели обыск в квартире в городе Хайльбронн на юге страны в связи с расследованием хакерской атаки.

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