Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии

Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении. Об этом сообщает газета Hurriyet во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации неназванных источников газеты, Турция выступает категорически против передачи 22 баз США в Сирии курдским формированиям после вывода американских войск из этой страны.



Болтон провел в Анкаре переговоры с советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном. О содержании их беседы не сообщается. Объявленная ранее пресс-конференция с их участием была отменена.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над "ИГ" в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над "ИГ" не означает прекращения коалиции.

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