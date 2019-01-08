Экс-чемпион по боксу напал на полицейского во время акции "желтых жилетов" - ВИДЕО

Бывший чемпион Франции по боксу в полутяжелом весе Кристоф Деттинже напал на сотрудника полиции во время протестной акции "желтых жилетов" во Франции. 37-летний спортсмен набросился на правоохранителя, который попытался закрыться от него щитом. Затем Деттинже и вовсе избил ногами упавшего стража порядка, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Сам он, после появления в Сети записи с нападением, записал видеоизвинение.

"Я - тот, кто противостоял полицейским в эту субботу, 5 января. Меня травили газом, били, удары сыпались один за другим. Я разозлился, я был в гневе. Да, я неправильно отреагировал. Да, я поступил плохо. Эти министры, президенты и государство гребут всё себе, а платим за всё мы, маленькие люди. Французы, жёлтые жилеты, мое сердце с вами", - заявил он и призвал бороться дальше.

После этого боксер сдался полиции. Теперь ему грозит до 75 тысяч евро штрафа и до 5 лет тюрьмы.

Напомним, протестные акции "желтых жилетов" во Франции проходят с середины ноября 2018 года: жители страны бастуют против повышения налогов и цен на топливо. Протестующие также обвиняют власти в неэффективном управлении страной.

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