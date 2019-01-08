Во Франции задержали десятки человек в связи с поджогом здания компании Vinci

Французские жандармы задержали от 35 до 45 человек в связи с делом о поджоге здания компании Vinci у пункта оплаты дорожной пошлины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Судебная операция. Вовлечены 160 жандармов, этим утром задержаны и помещены под стражу 35 человек за вандализм в составе преступной группы и разрушение в результате пожара помещений пункта уплаты дорожной пошлины в Бессане 18 декабря", - говорится в сообщении жандармерии Франции.



В свою очередь агентство Франс Пресс сообщает, что были задержаны 45 человек. Источник агентства отметил, что операция по задержанию прошла в связи с поджогом здания в ночь с 15 на 16 декабря. При этом, в ночь с 18 на 19 декабря здание подожгли во второй раз.

По словам источников, ко второму поджогу причастно движение протестующих против нынешних властей "желтые жилеты". При этом представители движения опровергли свою причастность.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.

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