Конкурс красоты среди верблюдов провели в ОАЭ - ВИДЕО

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялся конкурс красоты среди верблюдов. Организаторы создали специальный комитет, который определял естественную красоту этих животных. Члены жюри оценивали не только строение тех, но и черты морд, сообщает ТСН.

В конкурсе приняли участие около 25 тысяч верблюдов. Владелец самого красивого животного получил приз в 54 тысячи долларов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Конкурс красоты среди верблюдов проводится несколько лет подряд. Из-за большого размера приза он привлекает внимание мошенников, которые пытаются искусственно улучшить внешность животных.

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