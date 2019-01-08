Родные решили отключить главу семьи от аппаратов жизнеобеспечения, и он очнулся - ВИДЕО

Семья Скотта Марра решила отключить его от аппаратов жизнеобеспечения, они уже распланировали его похороны, как внезапно он очнулся, пишет The Daily Mail.

61-летний мужчина пережил сильный инсульт, долгое время он лежал неподвижно на больничной койке, после внезапного оживления его прозвали "чудо-человек", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Его сын вспоминает, что нашел отца в постели, тот не подавал признаков жизни. Его привезли в больницу, врачи Омахи давали неутешительные прогнозы.

"Нейрохирург сказал, что если он сможет что-то сделать, он сделает это, но нам нужно подготовиться к реальности", - вспоминает дочь.

"Они сказали нам, что он на пути к смерти мозга, поэтому мы попрощались, прежде чем экстубировать его. Все мониторы были отключены", - вспоминают родные.

Покинув больницу, семья организовала кремацию и похороны, но им внезапно позвонили врачи и сказали, что мужчина очнулся.

"Он улыбнулся мне, и я буквально подумал, что сплю. Это был самый безумный момент", - вспоминает сын.

Сейчас мужчину выписали, он идет на поправку благодаря физиотерапии.

Скотт Марр благодарен Богу за второй шанс в жизни.

"Я не очень религиозный человек. Я не хожу в церковь каждое воскресенье. Но я верю в Бога. Я верю всем своим сердцем. И теперь это просто доказательство для меня, что все, что я когда-либо слышал, правда", - сказал мужчина.

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