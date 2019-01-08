Гонка двух суперкаров Ferrari закончилась аварией - ВИДЕО

Один из водителей потерял контроль над спорткаром и врезался в ограждение. В результате инцидента нико не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

В Японии в результате гонки двух Ferrari произошла авария. Ролик появился на YouTube-канале bech1119.

Инцидент случился на трассе Tohoku Expressway, когда один из спорткаров перестроился в крайнюю левую полосу, предназначенную для медленно движущихся автомобилей. По этой же полосе на большой скорости ехал другой Ferrari.

Водитель, в попытке избежать столкновения, потерял контроль над спорткаром и врезался в ограждение. В результате инцидента он остался невредимым. Автомобиль получил повреждения передней и задней части.

Очевидцы отметили, что два автомобиля не случайно оказались вместе на одной трассе - они устроили гонку на большой скорости.

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