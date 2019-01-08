Россия существенно повысит дальность ракеты "Калибр"

По словам источника в оборонно- промышленном комплексе, в России ведутся разработки по созданию крылатой ракеты "Калибр-М", дальность которой достигала бы 4,5 тысяч километров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для ВМФ разрабатывается новейшая высокоточная крылатая ракета "Калибр-М" корабельного базирования с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тысячи км", - сказал источник.

По его словам, создание новой ракеты включено в госпрограмму вооружения до 2027 года. Отмечается, что, по данным из открытых источников, максимальная дальность ракеты комплекса "Калибр" достигает 2 тысяч километров.

"Ракета будет существенно больше, вес ее боевой части приблизится к 1 тонне", - добавил источник.

Он также подчеркнул, что новая ракета будет способна нести как обычную, так и ядерную часть.

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