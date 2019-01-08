Велосипед из 22000 палочек для эскимо - ВИДЕО

22000 палочек для мороженого понадобилось конструктору Сун Чао, чтобы за 10 месяцев создать велосипед "Китайский дракон". Чудо-велосипед извергает огонь, а также распыляет воду. Он оснащен сиреной и украшен 310 светодиодами. Длина "дракона"- 2,45 метра, вес - 20,5 кг. Основная профессия 41-летнего изобретателя Сун Чао - электросварщик, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

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