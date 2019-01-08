В кафе «Старый Баку» в Москве произошел пожар - ВИДЕО

8 января 2019 17:19

В Москве в кафе "Старый Баку", расположенном на улице Грайвороновского, произошел пожар.  

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, возгорание произошло из-за короткого замыкания на крыше заведения.

Из помещения были эвакуированы персонал и посетители. Благодаря усилиям прибывших на место события сотрудников правоохранительных органов, пожарных и местных азербайджанцев пожар был потушен.

Пожар не коснулся примыкающих к кафе жилого здания и торговых точек. Горела только кровля заведения. 

Владелец кафе, уроженец Тертерского района Азербайджана Ниджат Исмаилов отметил, что причиной возгорания стало повышение напряжения в электрической сети.

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Moskvada azərbaycanlı iş adamına məxsus kafe yanıb

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