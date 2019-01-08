Анкара и Вашингтон обсудили судьбу американских баз в Сирии

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном они обсудили будущее американских баз в Сирии после вывода войск США из этой страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Болтон провел в Анкаре во вторник переговоры с Калыном в составе делегаций. Объявленная ранее пресс-конференция с их участием была отменена. Как сообщила газета Hurriyet, Турция в ходе переговоров с Болтоном обратилась к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении.



"Мы рады решению США о выводе войск, но как это будет проходить, что будет с базами США на территории Сирии? Их судьбу и другие вопросы нужно решить, и сегодня мы это всесторонне и детально обсудили. Наши военные продолжают двусторонние переговоры по координации действий в связи с выводом войск. Но есть несколько важных принципов, прежде всего это политическое единство и территориальная целостность Сирии", - сказал Калын журналистам в Анкаре.

По его словам, нужно полностью очистить Сирию от террористических группировок, и "останавливаться тут нельзя".

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции.

