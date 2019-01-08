Во Франции прекратили сбор средств для боксера, избившего жандармов

Онлайн-платформа Leetchi, на площадке которой собирались деньги в поддержку подозреваемого в избиении жандармов боксера Кристофа Деттенже, решила прекратить сбор средств в связи с тем, что необходимое количество денег уже получено, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее французские профсоюзы полицейских выразили возмущение в связи со сбором денег в поддержку Деттенже, который на акции протеста "желтых жилетов" 5 января, как видно на видеозаписи, избивал жандармов. Видео с избиением двух жандармов широко распространилось во французских СМИ. Седьмого января глава МВД Кристоф Кастанер заявил, что подозреваемый - им оказался экс-чемпион Франции по боксу Кристоф Деттенже - помещен под стражу и предстанет перед судом.



После ареста Деттенже его родственница открыла счет на онлайн-платформе Leetchi, куда каждый желающий может перечислить средства, чтобы поддержать "борца против полицейских".

Во вторник перечисленная на счет сумма превысила 118 тысяч евро. В сборе средств участвовали более 7,7 тысячи человек. В настоящий момент на сайте Leetchi сообщается, что сбор средств окончен. Как отмечается в коммюнике Leetchi, учитывая, что необходимая сумма собрана, взносы больше не принимаются.

