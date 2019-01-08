«Барселона» провела встречу с агентом Неймара

8 января 2019 17:21

Каталонская "Барселона" провела встречу с представителями нападающего французского "Пари Сен-Жермена" Неймара, сообщает"Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Catalunya Radio, в конце 2018 года сотрудник клуба разговаривал с агентом бразильца Пини Захави и его другом Альваро Костой по поводу футболиста.

Напомним, что форвард перешел в парижскую команду из "Барсы" летом 2017 года. Сразу после этого появились слухи, что спортсмен недоволен нынешним местоположением и хочет вернуться в Испанию.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az