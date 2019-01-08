Полет американского самолета-шпиона сняли на камеры - ВИДЕО

8 января 2019 18:10

Американский самолет-шпион U-2 Dragon Lady совершил полет над стадионом Санта-Клары в Калифорнии перед началом игры национального чемпионата. Видео разведчика, снизившегося до нескольких сотен метров над землей, появилось в соцсети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Стоит отметить, что футбольные матчи в Штатах часто открываются полетами боевой авиации. 

Обычно матчи стартуют после полетов истребителей или штурмовиков.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Полет американского самолета-шпиона сняли на камеры

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az