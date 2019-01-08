Полет американского самолета-шпиона сняли на камеры - ВИДЕО

Американский самолет-шпион U-2 Dragon Lady совершил полет над стадионом Санта-Клары в Калифорнии перед началом игры национального чемпионата. Видео разведчика, снизившегося до нескольких сотен метров над землей, появилось в соцсети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Стоит отметить, что футбольные матчи в Штатах часто открываются полетами боевой авиации.

Обычно матчи стартуют после полетов истребителей или штурмовиков.

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