Стала известна дата голосования по Brexit
8 января 2019 18:16 70
Британские парламентарии проголосуют по соглашению для выхода Великобритании из Евросоюза, предложенному премьер-министромТерезой Мэй, 15 января. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее такую дату называл источник, теперь ее подтвердили на Даунинг-стрит.
Отмечается, что голосование назначают второй раз с 11 декабря. Ранее его уже переносили.
Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, независимо от того, будет сделка принята депутатами или нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!