Стала известна дата голосования по Brexit

Британские парламентарии проголосуют по соглашению для выхода Великобритании из Евросоюза, предложенному премьер-министромТерезой Мэй, 15 января. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее такую дату называл источник, теперь ее подтвердили на Даунинг-стрит.

Отмечается, что голосование назначают второй раз с 11 декабря. Ранее его уже переносили.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, независимо от того, будет сделка принята депутатами или нет.