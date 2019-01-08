В Ереване напали на призывников - ВИДЕО

Потасовке с участием призывников в автобусе будет дана правовая оценка, заявил в беседе со Sputnik Армения пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Как передает Day.Az, ранее во вторник в Ереване произошел неприятный инцидент с участием группы молодых людей и призывников. Видеозапись инцидента распространило издание Armtimes.com.

На записи видно, как несколько машин "подрезают" автобус с призывниками, вынудив водителя остановится у обочины. Затем в автобус врываются несколько ребят и в салоне начинается потасовка, в ходе которой звучит и нецензурная брань.

Инцидент сразу же прокомментировали в Минобороны Армении. В своем Faceboook Ованнисян написал, что осуждает драку. Произошедшее в ведомстве считают недопустимым, в связи с чем в Военной полиции готовятся соответствующие материалы.

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