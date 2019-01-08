Подрыв американского танка в Йемене сняли на камеры - ВИДЕО

В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В подписи к ролику утверждается, что хуситы нанесли удар по боевой машине сил арабской коалиции.

На кадрах видно, что пожар в боевом отделении танка привел к мощному взрыву. Из какого оружия был произведен подрыв, неизвестно.

Конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. С марта 2015-го на стороне властей выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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