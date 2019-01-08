Подрыв американского танка в Йемене сняли на камеры - ВИДЕО
8 января 2019 20:00 290
В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В подписи к ролику утверждается, что хуситы нанесли удар по боевой машине сил арабской коалиции.
На кадрах видно, что пожар в боевом отделении танка привел к мощному взрыву. Из какого оружия был произведен подрыв, неизвестно.
Конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. С марта 2015-го на стороне властей выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
Нажмите на видео для просмотра:
20:16 240