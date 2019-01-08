В Турции заявили, что не нуждаются в разрешении США на действия в Сирии

8 января 2019 19:37

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что турецкая сторона поставит Соединенные Штаты в известность, если решит начать военную операцию на сирийской территории. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Калына, США считают неправильным проведение операции Турции без их уведомления.

"Мы всегда готовы уведомлять, координироваться, но разрешение ни у кого просить не будем", - сказал Калын.

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