Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США усиливают давление на Иран. Об этом сообщает Reuters,

По словам Помпео, решение США о выводе войск с сирийской территории не представляет угрозы для противодействия опасности, исходящей в регионе со стороны Ирана и террористической организации "Исламское государство", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru .

Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты "удваивают не только дипломатические, но и коммерческие усилия для оказания реального давления на Иран".

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