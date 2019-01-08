США усиливают давление на Иран
8 января 2019 19:57 35
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США усиливают давление на Иран. Об этом сообщает Reuters,
По словам Помпео, решение США о выводе войск с сирийской территории не представляет угрозы для противодействия опасности, исходящей в регионе со стороны Ирана и террористической организации "Исламское государство", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru .
Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты "удваивают не только дипломатические, но и коммерческие усилия для оказания реального давления на Иран".
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