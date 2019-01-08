Египет сделал заявление по Сирии

Сирия должна принять ряд мер по политическому урегулированию кризиса в стране для восстановления членства в Лиге арабских государств (ЛАГ), заявил во вторник глава МИД Египта Самех Шукри.

"Я полагаю, что правительство Сирии должно принять ряд мер, которые позволят вернуться в ЛАГ", - сказал египетский министр на пресс-конференции в Каире.

По его словам, речь идет о политическом урегулировании в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН, а также о мерах по выходу из кризиса в рамках переговорного процесса под эгидой спецпредставителя ООН по Сирии в Женеве.

Глава МИД Египта также отметил, что не имеет информации о возможном участии Сирии в экономическом саммите ЛАГ, который пройдет 19-20 января в столице Ливана Бейруте.

"Такое решение должно быть принято Советом ЛАГ, а затем утверждено на высшем уровне", - пояснил Шукри.

"Пока ситуация (вокруг возвращения Сирии в ЛАГ - ред.) остается без изменений", - добавил египетский министр.

Ранее сразу несколько стран, а также арабский парламент высказались за возвращение Сирии в ЛАГ. При этом в самой организации работу по восстановлению членства Сирии пока официально не признают.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года из-за столкновений между правительственными силами и вооруженными формированиями оппозиции. Кроме того, ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Дамаск тогда заявил, что не принимает решения арабских министров о приостановке участия Сирии в работе панарабской организации, считая его незаконным.

Сирия, которая является одним из государств-основателей ЛАГ, все это время не участвовала в работе организации. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.

Лига арабских государств - региональная межправительственная организация, созданная в Каире 22 марта 1945 года.