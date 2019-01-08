В Словакии водитель легковушки обстрелял рейсовый автобус
8 января 2019 21:04 111
Водитель легкового автомобиля в Братиславе открыл огонь по рейсовому автобусу во вторник, водитель автобуса получил легкое ранение, пассажиры не пострадали.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило в сети Facebook управление полиции словацкой столицы.
"Можем подтвердить, что нами зафиксировано происшествие, при котором водитель легкового автомобиля стрелял в шофера автобуса на перекрестке братиславских улиц Приевозска и Кошицка. Шофер автобуса получил легкое ранение, других пострадавших нет. Более подробная информация об инциденте будет предоставлена в ближайшее время", - говорится в сообщении полиции.
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