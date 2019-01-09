В США родила пациентка, 10 лет лежащая в коме
В штате Аризона (США) гендиректор клиники специализированной медицинской помощи Hacienda отправлен в отставку после того, как пациентка, находящаяся в коме около 10 лет, забеременела и родила ребенка, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как пишет портал Arizona's Family, клиника сотрудничает с полицией в расследовании этого "страшного происшествия". Оно, говорится в заявлении, стало "ударом для всех, кого оно коснулось".
Ранее полиция города Феникс начала расследование по факту вероятного изнасилования женщины, которая находится в клинике Hacienda как минимум 10 лет, передает РИА Новости.
29 декабря у женщины родился здоровый ребенок. Причем, до этого момента персонал клиники не знал о беременности своей пациентки.
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